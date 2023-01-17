Картоплю, рис і макарони потрібно їсти охолодженими! І ось - чому

Звичні продукти такі як картопля, рис чи макарони можуть мати різну цінність для організму. Все залежить від способу приготування та варіанту споживання такої їжі. Зокрема, фахівці радять їсти ці продукти охолодженими.
Чому саме у такий спосіб вони корисніші, розповіла на своїй сторінці в Instagram нутриціолог Ірина Гізбрехт.
"Якщо ви думали, що картопля шкідлива для фігури та довгий час відмовлялись від неї, то ваша думка зараз зміниться і ви побіжите її варити. Секрет у тому, щоб готову картоплю (батат, рис, макарони) остудити - так утворюється резистентний крохмаль. А потім можна знову підігрівати за бажанням", - пояснює експертка.
Чим такий крохмаль корисний для здоров'я:
Тип I (RS1) - майже недоступний для перетравлювання (насіння, злаки, бобові).
Тип II (RS II) - міститься у сирих продуктах, крохмаль яких також не перетравлюється (сира картопля або картопляний крохмаль, зелені банани).
Тип III (RS III) - ретроградний крохмаль, який утворюється, коли готують та охолоджують продукти, які містять суміш крохмалів (варена та охолоджена картопля, каші, макарони).
Тип IV (RS IV) - штучно створений, наприклад з кукурудзи.
"Тому готуйте крохмалисті продукти, охолоджуйте і їжте. А банани вибирайте зелені, бо у спілих плодах крохмаль вже не такий стійкий", - радить Гізбрехт.
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