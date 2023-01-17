Картоплю, рис і макарони потрібно їсти охолодженими! І ось - чому

Чому картоплю, рис, макарони і батат потрібно їсти охолодженими

"Якщо ви думали, що картопля шкідлива для фігури та довгий час відмовлялись від неї, то ваша думка зараз зміниться і ви побіжите її варити. Секрет у тому, щоб готову картоплю (батат, рис, макарони) остудити - так утворюється резистентний крохмаль. А потім можна знову підігрівати за бажанням", - пояснює експертка.

Чим такий крохмаль корисний для здоров'я:

допомагає худнути (позитивно впливає на ліпідний обмін)

підтримує мікробіом кишківника, пригнічує ріст патогенних бактерій.

бере участь у регуляції цукру та підвищує чутливість клітин до інсуліну

поліпшує засвоєння мінеральних речовин у кишківнику

підвищує імунітет (живить клітини слизової кишківника, а імунних клітин у кишківнику більше, ніж будь-де)

покращує моторику кишківника

профілактує рак кишківника. При постійному надходженні такого крохмалю, запускається процес знищення "змінених" клітин.

Які є типи резистентного крохмалю

Тип I (RS1) - майже недоступний для перетравлювання (насіння, злаки, бобові).

Тип II (RS II) - міститься у сирих продуктах, крохмаль яких також не перетравлюється (сира картопля або картопляний крохмаль, зелені банани).

Тип III (RS III) - ретроградний крохмаль, який утворюється, коли готують та охолоджують продукти, які містять суміш крохмалів (варена та охолоджена картопля, каші, макарони).

Тип IV (RS IV) - штучно створений, наприклад з кукурудзи.

"Тому готуйте крохмалисті продукти, охолоджуйте і їжте. А банани вибирайте зелені, бо у спілих плодах крохмаль вже не такий стійкий", - радить Гізбрехт.