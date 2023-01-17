Картошку, рис и макароны нужно есть охлажденными! И вот - почему

Почему картофель, рис, макароны и батат нужно есть охлажденными

"Если вы думали, что картофель вреден для фигуры и долгое время отказывались от нее, то ваше мнение сейчас изменится и вы побегите ее варить. Секрет в том, чтобы готовый картофель (батат, рис, макароны) охладить - так образуется резистентный крахмал. А потом можно снова подогревать по желанию", - объясняет эксперт.

Чем такой крахмал полезен для здоровья:

помогает худеть (положительно влияет на липидный обмен)

поддерживает микробиом кишечника, угнетает рост патогенных бактерий

участвует в регуляции сахара и повышает чувствительность клеток к инсулину

улучшает усвоение минеральных веществ в кишечнике

повышает иммунитет (питает клетки слизистой кишечника, а иммунных клеток в кишечнике больше, чем где бы то ни было)

улучшает моторику кишечника

профилактирует рак кишечника. При постоянном поступлении такого крахмала запускается процесс уничтожения "измененных" клеток.

Каковы типы резистентного крахмала

Тип I (RS1) - почти недоступен для переваривания (семена, злаки, бобовые).

Тип II (RS II) - содержится в сырых продуктах, крахмал которых также не переваривается (сырой картофель или картофельный крахмал, зеленые бананы).

Тип III (RS III) - ретроградный крахмал, который образуется, когда готовят и охлаждают продукты, содержащие смесь крахмалов (вареный и охлажденный картофель, каши, макароны).

Тип IV (RS IV) - искусственно созданный, например из кукурузы.

"Поэтому готовьте крахмалистые продукты, охлаждайте и ешьте. А бананы выбирайте зеленые, потому что в спелых плодах крахмал уже не так устойчив", - советует Гизбрехт.