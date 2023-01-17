Картоплю, рис і макарони потрібно їсти охолодженими! І ось - чому

Звичні продукти такі як картопля, рис чи макарони можуть мати різну цінність для організму. Все залежить від способу приготування та варіанту споживання такої їжі. Зокрема, фахівці радять їсти ці продукти охолодженими.

Чому саме у такий спосіб вони корисніші, розповіла на своїй сторінці в Instagram нутриціолог Ірина Гізбрехт.

Чому картоплю, рис, макарони і батат потрібно їсти охолодженими

"Якщо ви думали, що картопля шкідлива для фігури та довгий час відмовлялись від неї, то ваша думка зараз зміниться і ви побіжите її варити. Секрет у тому, щоб готову картоплю (батат, рис, макарони) остудити - так утворюється резистентний крохмаль. А потім можна знову підігрівати за бажанням", - пояснює експертка.

Чим такий крохмаль корисний для здоров'я:

допомагає худнути (позитивно впливає на ліпідний обмін)

підтримує мікробіом кишківника, пригнічує ріст патогенних бактерій.

бере участь у регуляції цукру та підвищує чутливість клітин до інсуліну

поліпшує засвоєння мінеральних речовин у кишківнику

підвищує імунітет (живить клітини слизової кишківника, а імунних клітин у кишківнику більше, ніж будь-де)

покращує моторику кишківника

профілактує рак кишківника. При постійному надходженні такого крохмалю, запускається процес знищення "змінених" клітин.

Які є типи резистентного крохмалю

Тип I (RS1) - майже недоступний для перетравлювання (насіння, злаки, бобові).

Тип II (RS II) - міститься у сирих продуктах, крохмаль яких також не перетравлюється (сира картопля або картопляний крохмаль, зелені банани).

Тип III (RS III) - ретроградний крохмаль, який утворюється, коли готують та охолоджують продукти, які містять суміш крохмалів (варена та охолоджена картопля, каші, макарони).

Тип IV (RS IV) - штучно створений, наприклад з кукурудзи.

"Тому готуйте крохмалисті продукти, охолоджуйте і їжте. А банани вибирайте зелені, бо у спілих плодах крохмаль вже не такий стійкий", - радить Гізбрехт.