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Картошку, рис и макароны нужно есть охлажденными! И вот - почему

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Вторник 17 января 2023 17:28
Картошку, рис и макароны нужно есть охлажденными! И вот - почему Почему картофель, рис и макароны полезнее есть охлажденными (фото: frrepik)
Автор: Василина Копытко

Привычные продукты такие как картофель, рис или макароны могут иметь разную ценность для организма. Всё зависит от способа приготовления и варианта употребления такой пищи. В частности, специалисты советуют есть эти продукты охлажденными.

Почему именно таким образом они более полезны, рассказала на своей странице в Instagram нутрициолог Ирина Гизбрехт.

Почему картофель, рис, макароны и батат нужно есть охлажденными

"Если вы думали, что картофель вреден для фигуры и долгое время отказывались от нее, то ваше мнение сейчас изменится и вы побегите ее варить. Секрет в том, чтобы готовый картофель (батат, рис, макароны) охладить - так образуется резистентный крахмал. А потом можно снова подогревать по желанию", - объясняет эксперт.

Чем такой крахмал полезен для здоровья:

  • помогает худеть (положительно влияет на липидный обмен)
  • поддерживает микробиом кишечника, угнетает рост патогенных бактерий
  • участвует в регуляции сахара и повышает чувствительность клеток к инсулину
  • улучшает усвоение минеральных веществ в кишечнике
  • повышает иммунитет (питает клетки слизистой кишечника, а иммунных клеток в кишечнике больше, чем где бы то ни было)
  • улучшает моторику кишечника
  • профилактирует рак кишечника. При постоянном поступлении такого крахмала запускается процесс уничтожения "измененных" клеток.

Каковы типы резистентного крахмала

Тип I (RS1) - почти недоступен для переваривания (семена, злаки, бобовые).

Тип II (RS II) - содержится в сырых продуктах, крахмал которых также не переваривается (сырой картофель или картофельный крахмал, зеленые бананы).

Тип III (RS III) - ретроградный крахмал, который образуется, когда готовят и охлаждают продукты, содержащие смесь крахмалов (вареный и охлажденный картофель, каши, макароны).

Тип IV (RS IV) - искусственно созданный, например из кукурузы.

"Поэтому готовьте крахмалистые продукты, охлаждайте и ешьте. А бананы выбирайте зеленые, потому что в спелых плодах крахмал уже не так устойчив", - советует Гизбрехт.

Читайте также о том, при каких условиях картофель становится ядовитым для человека.

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