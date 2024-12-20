Картофельный вулкан: как приготовить кулинарный шедевр на Новый год
Картофельный "Вулкан" чрезвычайно прост в приготовлении. Однако этот завернутый в бекон картофель непременно удивит всех гостей, особенно детей, оригинальностью.
О том, как готовить картофельный вулкан на Новый год, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Shuba.
Что нужно для картофельного вулкана
Для того, чтобы приготовить картофельный вулкан на Новый год, понадобятся такие продукты:
- картофель - 8 шт.
- сыр моцарелла - 150 г
- бекон - 8 широких слайсов
- соль - по вкусу
- перец черный молотый - по вкусу
- розмарин - веточка
Как готовить картофельный вулкан
Чтобы приготовить картофельный вулкан, картофель нужно тщательно вымыть и почистить, чтобы удалить всю грязь. Разогрейте духовку до 180 градусов.
Каждую картофелину заверните в фольгу и положите на противень. Запекайте картофель в течение 45-50 минут. Впрочем, продолжительность запекания может отличаться от особенностей духовки. Поэтому, чтобы убедиться, что картофель готов, проткните клубень вилкой - если это легко удается, картофель уже готов.
Осторожно снимите фольгу, а затем отрежьте кончики картофелин так, чтобы картошка стояла вертикально. Подождите, пока картофель будет теплым, а не горячим, а потом удалите серединку чайной ложкой. Однако важно не разрушить дно и стенки "вулкана", их толщина должна быть примерно 1 см.
Подсолите и поперчите картофель по вкусу. Натрите или нарежьте на небольшие кусочки моцареллу, начините картофель так, чтобы сделать горку из сыра над картофелем.
Не стоит переживать, что начинки будет много - после расплавления сыр уменьшается, превращаясь в "лаву". По желанию можно добавить томатную пасту с помидорами.
Оберните каждую картофелину ломтиком бекона. Важно, чтобы они не были слишком толстыми - иначе края бекона придется соединять зубочисткой.
Осторожно поставьте картофельные вулканы на противень и выпекайте в течение 15-20 минут, в разогретой до 200 градусов в духовке. Тем временем розмарин нужно помыть, обсушить и измельчить. Присыпьте горячий картофель розмарином - и сразу подавайте картофельный вулкан к столу.
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