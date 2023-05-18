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Картопляні крокети з сиром: цей простий і бюджетний рецепт вам сподобається

Як приготувати картопляні крокети з сиром (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Картопляні крокети з сиром готуються дуже просто і чудово підійдуть як для сімейної вечері, так і для душевного вечора з друзями. Інгредієнтів для цієї смакоти потрібно зовсім небагато і страву можна назвати бюджетною.

Як приготувати картопляні крокети з сиром, розповів український шеф-кухар та фуд-фотограф Едуард Насіров на своїй сторінці в Instagram.

Що вам знадобиться:

  • Відварена та почищена картопля - 400 г
  • Тертий сир типу чеддера – 100 г
  • Кукурудзяний крохмаль – 2 ст. ложки
  • Копчена паприка, часниковий порошок, орегано - ½ ч. ложки
  • Сіль та перець - до свого смаку

Для панірування:

  • 2 яйця, сіль та перець
  • Панірувальні сухарі
  • олія для обсмажування

Фото: instagram.com/my_happyfood

Як готувати картопляні крокети

Картоплю розім'яти або натерти на дрібній тертці, додати решту інгредієнтів і замісити тісто. Дати йому відпочити 30 хвилин.

Скачати з тіста "ковбаску". Нарізати й кожен шматочок трохи придавити вилкою (як ньоккі).

Далі кожен шматочок опустити в суміш яйця з сіллю і перцем, потім обваляти в панірувальних сухарях і смажити до золотистості в добре розігрітій олії.

Подавати гарячі крокети з улюбленим соусом.

Фото: instagram.com/my_happyfood

До речі, раніше ми писали про те, як приготувати лангош по-закарпатськи.

А ще розповідали, що шеф-кухар поділився рецептом вінницьких розрепанців.

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