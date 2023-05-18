Картофельные крокеты с сыром: этот простой и бюджетный рецепт точно вам понравится

Картофельные крокеты с сыром готовятся очень просто и отлично подойдут как для семейного ужина, так и для душевного вечера с друзьями. Ингредиентов для этой вкуснятины нужно совсем немного и блюдо можно назвать бюджетным.
Как приготовить картофельные крокеты с сыром, рассказал украинский шеф-повар и фуд-фотограф Эдуард Насиров на своей странице в Instagram.
Для панировки:
Фото: instagram.com/my_happyfood
Картофель размять или натереть на мелкой терке, добавить остальные ингредиенты и замесить тесто. Дать ему отдохнуть минут 30.
Скатать из теста "колбаску". Нарезать и каждый кусочек слегка придавить вилкой (как ньокки).
Далее каждый кусочек опустить в смесь яйца с солью и перцем, потом обвалять в панировочных сухарях и жарить до золотистости в хорошо разогретом растительном масле.
Подавать горячие крокеты с любимым соусом.
Фото: instagram.com/my_happyfood
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