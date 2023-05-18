Картофельные крокеты с сыром: этот простой и бюджетный рецепт точно вам понравится

Картофельные крокеты с сыром готовятся очень просто и отлично подойдут как для семейного ужина, так и для душевного вечера с друзьями. Ингредиентов для этой вкуснятины нужно совсем немного и блюдо можно назвать бюджетным.

Как приготовить картофельные крокеты с сыром, рассказал украинский шеф-повар и фуд-фотограф Эдуард Насиров на своей странице в Instagram.