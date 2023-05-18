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Картофельные крокеты с сыром: этот простой и бюджетный рецепт точно вам понравится

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Четверг 18 мая 2023 08:03
Картофельные крокеты с сыром: этот простой и бюджетный рецепт точно вам понравится Как приготовить картофельные крокеты с сыром (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Картофельные крокеты с сыром готовятся очень просто и отлично подойдут как для семейного ужина, так и для душевного вечера с друзьями. Ингредиентов для этой вкуснятины нужно совсем немного и блюдо можно назвать бюджетным.

Как приготовить картофельные крокеты с сыром, рассказал украинский шеф-повар и фуд-фотограф Эдуард Насиров на своей странице в Instagram.

Что вам понадобится:

  • Отварной и почищенный картофель - 400 г
  • Тертый сыр типа чеддера - 100 г
  • Кукурузный крахмал - 2 ст. ложки
  • Копченая паприка, чесночный порошок, орегано - ½ ч. ложки
  • Соль и перец - по вкусу

Для панировки:

  • 2 яйца, соль и перец
  • Панировочные сухари
  • масло для обжаривания

Картофельные крокеты с сыром: этот простой и бюджетный рецепт точно вам понравится

Фото: instagram.com/my_happyfood

Как готовить картофельные крокеты

Картофель размять или натереть на мелкой терке, добавить остальные ингредиенты и замесить тесто. Дать ему отдохнуть минут 30.

Скатать из теста "колбаску". Нарезать и каждый кусочек слегка придавить вилкой (как ньокки).

Далее каждый кусочек опустить в смесь яйца с солью и перцем, потом обвалять в панировочных сухарях и жарить до золотистости в хорошо разогретом растительном масле.

Подавать горячие крокеты с любимым соусом.

Картофельные крокеты с сыром: этот простой и бюджетный рецепт точно вам понравится

Фото: instagram.com/my_happyfood

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить лангош по-закарпатски.

А еще рассказывали о том, что шеф-повар поделился рецептом винницких разрепанцев.

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