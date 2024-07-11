Картопляні книдлі з сиром: старовинний рецепт української страви

Що потрібно для картопляних книдлів

Для приготування цієї української страви, потрібні ці інгредієнти:

картопля - 3 кг;

підчеревина - 300 г;

сир домашній - 400 г;

яйце - 2 шт.;

сіль - 2 ст. л.;

крохмаль - 2-3 ст. л.;

цибуля - 1 шт.;

кріп - 1 пучок.

Як готувати книдлі з картоплею і сиром

Частина картоплі для цієї страви - 1 кг - відварюється, а решта - натирається на тертці в сирому вигляді. Помийте всю картоплю, 1 кг відваріть, не очищуючи.

Після того, як вона охолоне, очистьте її від шкірки і пропустіть через м'ясорубку. З решти картоплі зніміть шкірку і натріть на маленькій тертці. Потім з сирої картоплі необхідно відтиснути рідину.

Відтисніть рідину з картоплі (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Для цього на глибоку каструлю чи миску поставте друшляк, вистеліть його чистою марлею. Перекладіть на сито сиру картоплю і, згорнувши марлю, відтисніть з картоплі рідину - в результаті вага сировини має зменшитися приблизно до 1 кг.

Не виливайте сік - він потрібен для приготування книдлів, щоб їхній смак був насиченим, а також щоб "пиріжки" краще тримали форму.

Змішайте сиру картоплю з вареною, розбийте до маси 1 яйце (інше потрібне для начинки), додайте сіль та ретельно вимішайте тісто.

Перелийте рідину з сирої картоплі до каструлі, у якій будуть варитися книдлі. За цей час на дні миски утворився осад з картопляного крохмалю - його при переливанні рідини необхідно додати до картопляної суміші.

Після цього картопляне тісто знову треба вимішати, за потреби додавши 2-3 ст. л. сухого крохмалю.

Приготуйте начинку для книдлів. Відділіть жовток від білка, додайте жовток до домашнього сиру. Білок не потрібно додавати, інакше начинка стане занадто рідкою.

Помийте і подрібніть кріп, всипте його до сиру, за бажанням також можна додати сіль та перець. Перемніть виделкою всі інгредієнти начинки.

Поки виліплюєте пиріжки, поставте на вогонь картопляний сік, доливши води та перемішавши рідину, щоб піднявся крохмаль.

Змастіть дошку для обробки олією - так книдлі не будуть липнути. Для одного "пиріжка" потрібно приблизно 2 ст. л. картопляного тіста.

Сформуйте з маси кульку, а потім притисніть її, щоб утворилася маленька паляничка. Викладіть всередину 1 ч. л. начинки і зліпіть краї, як при ліплені вареників. Потім злегка розкачайте пиріжок в долонях, щоб вирівняти тісто.

Сформуйте картопляні книдлі (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Коли вода з картопляним соком закипить, підсоліть її, всипавши 1 ст. л. солі. Обережно перекиньте книдлі до каструлі і одразу легенько перемішайте. Важливо: варити книдлі потрібно невеликими порціями - так вони не розваряться.

Поки книдлі варяться, приготуйте засмажку з підчеревини. Очистьте цибулю, наріжте її на кубики або кілечка. Підчеревину наріжте на великі кубики.

Розігрійте пательню, обсмажте до золотистого кольору підчеревину. Після цього додайте до шкварок цибулю. Смажте все до розм'якшення, за бажанням підсоливши.

Перевірте книдлі - після того, як вони піднялися на поверхню каструлі, їх потрібно варити ще протягом 1-2 хвилин, обережно помішуючи.

Вийміть книдлі шумівкою - і подавайте до столу, додавши засмажку зі шкварок з цибулею.