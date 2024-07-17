Картопляна бапка: дуже простий рецепт страви минулого століття з мінімальною кількістю продуктів

Що потрібно для картопляної бапки

Для приготування цієї простої і ситної страви з запеченої картоплі і м'яса, потрібні такі інгредієнти:

картопля - 1 кг;

м'ясо із прожилками жиру - 250 г;

цибуля - 1 шт.;

борошно - 2 ст. л.;

бринза - до смаку;

сметана - 2 ст. л. (а також для подачі);

смалець або масло - для змащування глечика.

Як готувати бапку з картоплі і м'яса

Щоб приготувати таку ситну страву, для початку потрібно помити і очистити картоплю. Якщо картопля молода, суху шкірку можна зняти щіточкою. Після цього картоплю потрібно натерти на маленькій терці або пропустити через кухонний комбайн.

Додайте до натертої картоплі борошно та 2 ст. л. сметани, підсоліть та поперчіть до смаку. Після цього ретельно перемішайте всі інгредієнти.

Натріть картоплю для бапки (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Приготуйте м'ясо для картопляної бапки. Поставте розігріватися пательню, в цей час очистьте цибулю та наріжте її на кубики.

Вкиньте цибулю до пательні, а в цей час наріжте м'ясо. Можна брати свинину з прожилками жиру або підчеревину - так страва матиме насиченіший смак.

Наріжте м'ясо на невеликі кубики, за розміром приблизно 2-3 см.

Наріжте м'ясо на кубики (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Коли цибуля стане м'якою, додайте м'ясо. Помішуючи, смажте все на несильному вогні протягом 5-6 хвилин.

Після цього додайте сіль, перець та спеції до смаку, перемішайте - і смажте ще протягом 1-2 хвилин.

Присмажте м'ясо для страви (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Пересипте смажене м'ясо з цибулею до картоплі. Для того, щоб бапка набула свого смаку, страву потрібно випікати в невеликій формі з кришкою - наприклад, в горщику - стінки якої необхідно змастити смальцем або маслом.

Всипте в горщик картоплю з м'ясом, зверху викладіть декілька шматочків масла, накрийте кришкою і випікайте протягом 1 години, при 190 градусах.

Готову страву розкладіть по тарілках, присипте бринзою і полийте сметаною. За бажанням, можна додати подрібнену зелень або присмажені печериці.