Картопляна бапка: дуже простий рецепт страви минулого століття з мінімальною кількістю продуктів

Картопляна бапка - це ще один цікавий спосіб приготування картоплі з м'ясом. Картопля в цій страві за консистенцією нагадує пюре, з характерним смаком запеченою картоплі. Доповнює страву сметанковий соус, в який за бажанням можна додати гриби.
Про те, як приготувати картопляну бапку за рецептом з 80-х, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".
Для приготування цієї простої і ситної страви з запеченої картоплі і м'яса, потрібні такі інгредієнти:
Щоб приготувати таку ситну страву, для початку потрібно помити і очистити картоплю. Якщо картопля молода, суху шкірку можна зняти щіточкою. Після цього картоплю потрібно натерти на маленькій терці або пропустити через кухонний комбайн.
Додайте до натертої картоплі борошно та 2 ст. л. сметани, підсоліть та поперчіть до смаку. Після цього ретельно перемішайте всі інгредієнти.
Натріть картоплю для бапки (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Приготуйте м'ясо для картопляної бапки. Поставте розігріватися пательню, в цей час очистьте цибулю та наріжте її на кубики.
Вкиньте цибулю до пательні, а в цей час наріжте м'ясо. Можна брати свинину з прожилками жиру або підчеревину - так страва матиме насиченіший смак.
Наріжте м'ясо на невеликі кубики, за розміром приблизно 2-3 см.
Наріжте м'ясо на кубики (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Коли цибуля стане м'якою, додайте м'ясо. Помішуючи, смажте все на несильному вогні протягом 5-6 хвилин.
Після цього додайте сіль, перець та спеції до смаку, перемішайте - і смажте ще протягом 1-2 хвилин.
Присмажте м'ясо для страви (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Пересипте смажене м'ясо з цибулею до картоплі. Для того, щоб бапка набула свого смаку, страву потрібно випікати в невеликій формі з кришкою - наприклад, в горщику - стінки якої необхідно змастити смальцем або маслом.
Всипте в горщик картоплю з м'ясом, зверху викладіть декілька шматочків масла, накрийте кришкою і випікайте протягом 1 години, при 190 градусах.
Готову страву розкладіть по тарілках, присипте бринзою і полийте сметаною. За бажанням, можна додати подрібнену зелень або присмажені печериці.
До речі, раніше ми розповідали про те, що можна приготувати з молодої картоплі.
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