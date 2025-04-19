Картофеля будет просто "море", но надо спешить: как вырастить два урожая за сезон

Двойной урожай картофеля за один сезон - не миф, а вполне достижимая цель. Чтобы реализовать эту идею, важно знать особенности сортов, сроки посадки и способы подготовки клубней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как организовать выращивание двух урожаев картофеля на огороде за один сезон грамотно и без лишних хлопот.

Как правильно выбрать сорт и подготовить клубни

Для двух урожаев в год подходят только ультраранние и ранние сорта с коротким вегетационным периодом - до 75 дней. Выбирайте районированные сорта, то есть те, что хорошо растут именно в вашем регионе, например "Ривьера", "Импала", "Ариэль", "Рокко".

Клубни должны быть пророщенными и озелененными, что ускоряет появление всходов. Для пробуждения всех "глазков" можно сделать вокруг клубня неглубокий надрез - так называемое "урожайное кольцо". Если времени мало, достаточно подержать картофель на свету 1-2 недели - ростки появятся сами. Чем больше проросших "глазков", тем лучше и обильнее будет урожай.

Как определить сроки и посадить картофель дважды

Первую посадку проводят весной, когда почва прогревается до +8°C - это примерно апрель. Чтобы защитить всходы от возможных заморозков, их окучивают или укрывают агроволокном.

Вторую посадку осуществляют в июне или к середине июля - главное не медлить. Для этого используют молодые клубни из первого урожая - они должны быть с легко снимаемой кожурой.

Чтобы стимулировать прорастание, их надрезают и обрабатывают раствором с регуляторами роста. Лучше всего высаживать в тот же день, когда собран первый урожай - это ускорит появление дружных всходов.

Два урожая за сезон гарантированно обеспечат вас достаточным количеством картофеля (фото: Pixabay.com)

Как подготовить грядки

Кроме клубней из первого урожая, можно использовать прошлогодний картофель того же сорта - главное его правильно прорастить. Это удобно, если первый урожай еще не собран или не подходит для посадки.

Почву нужно хорошо перекопать и внести органические или минеральные удобрения. Органика, зола или азофоска - отличный выбор для повышения плодородия. Также важно соблюдать севооборот: лучше сажать картофель после зерновых или бобовых культур. И не забывайте о поливе - без него второй урожай не удастся.

Как повысить урожайность второго сбора

Чтобы картофель дал максимум клубней, стоит позаботиться об удобрении еще до посадки. Популярная смесь - мочевина с древесной золой (1:5 на одну сотку), которую вносят перед перекопкой. Во время посадки в лунки добавляют перегной, компост или минеральные комплексы. Это дает клубням мощный старт и формирует здоровую корневую систему.

Регулярный полив, прополка и окучивание дополнительно способствуют обильному урожаю. Если выполнить все советы, второй урожай будет не менее удачным, чем первый - а иногда даже и большим.