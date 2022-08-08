Картофельная лепешка к завтраку за 15 минут: проще и вкуснее дерунов

Идеальный завтрак из картофеля и яиц можно приготовить на сковороде буквально за 15 минут. Вам понадобится минимум ингредиентов и усилий.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Натрите картофель на крупной терке. Добавьте 0,5 ч. л. соли и отожмите картофель от жидкости. Мелко нарежьте зеленый лук.
Добавьте к яйцам соль и черный молотый перец. Перемешайте. Налейте на сковороду достаточное количество растительного масла, выложите картофель. Немного утрамбуйте. Вылейте сверху яйца. Посыпьте зеленым луком.
Жарьте на маленьком огне 10 минут под крышкой. Переверните и жарьте еще 6-10 минут на маленьком огне без крышки, чтобы картошка сверху осталась хрустящей.
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