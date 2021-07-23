Картофель гниет на полях: эксперты рассказали, что будет с ценами

Кроме того, каждый день фермеры наблюдают за ценой картофеля на рынке, чтобы хоть как-то продать.

Сейчас продают непригодную для хранения картофель, который производителям нужно сбыть как можно быстрее. В то же время спрос заметно снизился - потребителей часто не устраивает внешний вид картофеля.

Цена на картофель

В Херсонской области продают картофель по 3-4 грн/кг. Фермеры других областей, где урожай картофеля более приемлемого качества, также снижают цены. На сегодня картофель поступает в продажу в среднем по 4-7 грн/кг, что в среднем на 16% дешевле, чем в слив.

Прогнозы синоптиков

Синоптики прогнозируют, что на всей территории страны дожди будут продолжаться недели. Поэтому фермеры говорят, что цены на картофель не увеличатся до конца августа, пока не приступят к сбору урожая картофеля, которая пригодна для хранения.

Польза картофеля

Картофель - один из наиболее употребляемых и противоречивых продуктов в рационе человека, вокруг которого возникает немало споров. Одни убеждены, что потребление картофеля приводит к набору лишнего веса, а также к уменьшению упругости и тонуса кожи, другие же включают ее в свою диету.

Картофель содержит значительно больше белка и клетчатки, чем жиров, которых все так опасаются. Большинство полезных веществ находится в кожуре, а не в мякоти. Вот почему диетологи рекомендуют варить картофель именно "в мундире" или запекать ее в духовке и употреблять в пищу вместе с кожурой.