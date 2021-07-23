Картопля гниє на полях: експерти розповіли, що буде з цінами

Так, фахівці кажуть, що якість картоплі значно погіршилась. Також особливо постраждали виробники південних областей країни, зокрема Херсонської області, там картопля почала гнити прямо в полях.

Окрім того, кожного дня фермери спостерігають за ціною картоплі на ринку, щоб хоч якось продати.

Наразі продають непридатну для зберігання картопля, яку виробникам потрібно збути якомога швидше. Водночас попит помітно знизився - споживачів часто не влаштовує зовнішній вигляд картоплі.

Ціна на картоплю

У Херсонській області продають картоплю по 3-4 грн/кг. Фермери інших областей, де урожай картоплі більш прийнятної якості, також знижують ціни. На сьогодні картопля надходить у продаж в середньому по 4-7 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше, ніж до злив.

Прогнози синоптиків

Синоптики прогнозують, що на всій території країни дощі триватимуть тижня. Тому фермери кажуть, що ціни на картоплю не зростуть до кінця серпня, поки не приступлять до збирання врожаю картоплі, яка придатна для зберігання.

Користь картоплі

Картопля - один з найбільш вживаних та суперечливих продуктів в раціоні людини, навколо якого виникає чимало суперечок. Одні переконані, що споживання картоплі призводить до набору зайвої ваги, а також до зменшення пружності й тонусу шкіри, інші ж включають її в свою дієту.

Картопля містить значно більше білка і клітковини, ніж жирів, яких всі так остерігаються. Більшість корисних речовин знаходиться в шкірці, а не в м'якоті. Ось чому дієтологи рекомендують варити картоплю саме "в мундирі" або запікати її в духовці та вживати в їжу разом зі шкіркою.