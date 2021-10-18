Картины украинских художников продали на Sotheby's за миллионы. А вы даже не видели эти шедевры

Украинская девочка с гусями

Картина Николая Бодаревского датирована 1892 годом. В ней художник из Одессы удачно сочетает мотивы пейзажной и жанровой живописи. Эту картину, которую неизвестный коллекционер приобрел за 181 250 фунтов стерлингов (а это более шести с половиной миллионов гривен), называют одним из лучших жанровых произведений Николая Корниловича.

Картина "Украинская девочка с гусями" (sothebys.com)

Украинский пейзаж ночью

Картина Ивана Айвазовского датирована 1870 годом. Именно в те времена выдающийся художник из Феодосии неоднократно обращался к теме украинского пейзажа.

"Даже в своем "сухом" пейзаже Айвазовский смог изобразить определенные морские мотивы. Правда, вместо мачт корабля, поднимающихся над водным горизонтом, здесь - паруса изящных ветряков Украины, которые возвышаются над бескрайними просторами полей", - говорится в описании картины, которую продали на Sotheby's за 228 тысяч фунтов.

Картина "Украинский пейзаж ночью" (sothebys.com)

Еще одна картина Айвазовского - "Волы в украинской степи" - была приобретена коллекционером за 85 250 фунтов стерлингов.

Картина "Волы в украинской степи" (sothebys.com)

Вечер в Украине

Первым владельцем картины украинского живописца и графика из Херсонщины Ивана Похитонова был Иван Тургенев. Писатель, кстати, был чрезвычайно важной фигурой в жизни Похитонова - приходился крестным отцом старшей дочери художника Веры. Ей впоследствии Тургенев передал этот ранний шедевр Похитонова.

Позже картина была продана на Sotheby's за 284 750 фунтов - это более 10 миллионов гривен.

Картина "Вечер в Украине" (sothebys.com)

Украинские церкви в Восточной Галичине

Эта картина из серии "Украинские церкви в Восточной Галичине" живописца Сергея Васильковского, который происходил из казацкого рода и часто путешествовал по Украине, была продана на арт-аукционе за 37 500 фунтов стерлингов.

Картина "Украинские церкви в Восточной Галичине" (sothebys.com)

Пейзаж со снопами

В свое время, а именно в 1962 году, всемирно известный художник Мане-Кац, родившийся в Кременчуге, нарисовал в Париже "Пейзаж со снопами (Paysage d'Ukraine)".

За эту картину коллекционер отдал 94 350 евро. К слову, в описании лота так называемый "украинский период" художника называют "оазисом в творчестве Мане-Каца".

Картина "Пейзаж со снопами (Paysage d'ukraine)" (sothebys.com)

Вырубка леса вблизи Чугуева

Илья Репин в 1877 году изобразил в своей одноименной картине вырубку леса вблизи Чугуева. Именно в этот родной для себя городок художник с молодой женой и двумя дочерьми вернулись в 1876 году из Парижа, чтобы рисовать свои лучшие шедевры.

Эту картину продали на Sotheby's за 44 450 фунтов стерлингов.

Картина "Вырубка леса близ Чугуева" (sothebys.com)

Заметим, что картины современных украинских художников тоже неплохо продаются.

Например, "Зайчик" из цикла "Украинские X-files" Василия Цаголова - одного из пионеров украинского видеоарта и перформанса - в начале июня 2009 года приобрели за 25 тысяч фунтов.

Картина "Зайчик" (sothebys.com)