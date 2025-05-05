Карти Таро обіцяють гарні новини лише цим знакам Зодіаку

Телець

Таро-гороскоп на вівторок обіцяє вам вдалий момент, коли ви зможете вийти за межі звичного. Якщо ви давно мріяли змінити щось у побуті, зовнішності або навіть життєвому темпі, вже час діяти. Не бійтеся проявити себе і трохи порушити власні правила. Навіть невеликий ризик принесе цікаві результати та гарні новини.

Лев

Доля дає вам шанс побачити те, що ви раніше не хотіли помічати. Це день чесності перед собою. Ви отримаєте важливу розмову або підказку, яка допоможе визначитись у ситуації, що тягнулась. Не варто поспішати, чудові новини вас знайдуть, просто не чекайте, що все зміниться в одну мить.

Скорпіон

Карти Таро говорять про сильну емоційну енергію цього вівторка. Ви можете бути особливо вразливими до слів або дій інших людей, але ця чутливість вам дуже допоможе. Якщо дозволите собі прожити почуття без захисту та острахів, то зможете себе зцілити. На вас чекає фантастична подія, яка принесе багато щастя.

Риби

Вівторок принесе вам творчий імпульс і легке натхнення. Варто прислухатися до нових ідей, навіть якщо вони здаються дивними чи надто сміливими. У спілкуванні можливі гарні новини, приємні сюрпризи, флірт або підтримка, яка додасть впевненості. Не замикайтеся в собі, вам варто дозволити собі сяяти.

Діва

Таро-гороскоп обіцяє вам день для завершення. Вам буде легше поставити крапку в чомусь, що тягнулося без сенсу. Це не втрата, а звільнення, просто спаліть всі мости. Як тільки відпустите минуле, перед вами відкриється простір для нового, зустрічайте гарні звістки та готуйтеся розправити крила.