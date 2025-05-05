Карты Таро сулят хорошие новости только этим знакам Зодиака

6 мая может принести неожиданные подсказки и повороты тем, кто умеет слушать знаки. Карты Таро обещают четырем знакам Зодиака невероятный день.
Какие знаки Зодиака получат хорошие новости, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Таро-гороскоп на вторник обещает вам удачный момент, когда вы сможете выйти за пределы привычного. Если вы давно мечтали изменить что-то в быту, внешности или даже жизненном темпе, уже пора действовать. Не бойтесь проявить себя и немного нарушить собственные правила. Даже небольшой риск принесет интересные результаты и хорошие новости.
Судьба дает вам шанс увидеть то, что вы раньше не хотели замечать. Это день честности перед собой. Вы получите важный разговор или подсказку, которая поможет определиться в затянувшейся ситуации. Не стоит спешить, замечательные новости вас найдут, просто не ждите, что все изменится в один миг.
Карты Таро говорят о сильной эмоциональной энергии в этот вторник. Вы можете быть особенно уязвимыми к словам или действиям других людей, но эта чувствительность вам очень поможет. Если позволите себе прожить чувства без защиты и боязни, то сможете себя исцелить. Вас ждет фантастическое событие, которое принесет много счастья.
Вторник принесет вам творческий импульс и легкое вдохновение. Стоит прислушиваться к новым идеям, даже если они кажутся странными или слишком смелыми. В общении возможны хорошие новости, приятные сюрпризы, флирт или поддержка, которая придаст уверенности. Не замыкайтесь в себе, вам стоит позволить себе сиять.
Таро-гороскоп обещает вам день для завершения. Вам будет легче поставить точку в чем-то, что тянулось без смысла. Это не потеря, а освобождение, просто сожгите все мосты. Как только отпустите прошлое, перед вами откроется пространство для нового, встречайте хорошие известия и готовьтесь расправить крылья.
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При создании материала были использованы источники: Your Tango, Tarot.