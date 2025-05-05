Карты Таро сулят хорошие новости только этим знакам Зодиака

Телец

Таро-гороскоп на вторник обещает вам удачный момент, когда вы сможете выйти за пределы привычного. Если вы давно мечтали изменить что-то в быту, внешности или даже жизненном темпе, уже пора действовать. Не бойтесь проявить себя и немного нарушить собственные правила. Даже небольшой риск принесет интересные результаты и хорошие новости.

Лев

Судьба дает вам шанс увидеть то, что вы раньше не хотели замечать. Это день честности перед собой. Вы получите важный разговор или подсказку, которая поможет определиться в затянувшейся ситуации. Не стоит спешить, замечательные новости вас найдут, просто не ждите, что все изменится в один миг.

Скорпион

Карты Таро говорят о сильной эмоциональной энергии в этот вторник. Вы можете быть особенно уязвимыми к словам или действиям других людей, но эта чувствительность вам очень поможет. Если позволите себе прожить чувства без защиты и боязни, то сможете себя исцелить. Вас ждет фантастическое событие, которое принесет много счастья.

Рыбы

Вторник принесет вам творческий импульс и легкое вдохновение. Стоит прислушиваться к новым идеям, даже если они кажутся странными или слишком смелыми. В общении возможны хорошие новости, приятные сюрпризы, флирт или поддержка, которая придаст уверенности. Не замыкайтесь в себе, вам стоит позволить себе сиять.

Дева

Таро-гороскоп обещает вам день для завершения. Вам будет легче поставить точку в чем-то, что тянулось без смысла. Это не потеря, а освобождение, просто сожгите все мосты. Как только отпустите прошлое, перед вами откроется пространство для нового, встречайте хорошие известия и готовьтесь расправить крылья.