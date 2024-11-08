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Карты Таро назвали четыре знака Зодиака, которые вытащат счастливый билет уже в эту субботу

Пятница 08 ноября 2024 21:02
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Карты Таро назвали четыре знака Зодиака, которые вытащат счастливый билет уже в эту субботу Что сулит гороскоп на субботу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В эту субботу, 9 ноября, удача улыбнется представителям четырех знаков Зодиака. Карты Таро сулят им день чудес и радости.

Какие знаки Зодиака вытащат счастливый билет и что им обещает Таро-гороскоп на субботу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Рыбы

В этот день вы сможете насладиться результатами своего труда. Звезды сулят вам щедрые подарки от судьбы, которые вас очень приятно удивят. Однако не теряйте бдительность и уделите время делам, которые нельзя откладывать в долгий ящик.

Телец

Карты Таро советуют вам научиться признавать ошибки и не бояться начинать все с чистого листа. Уже в субботу вы сможете получить счастливый билет, благодаря которому решите свои проблемы и наконец-то поставите на место своих врагов. Действуйте, у вас будет невероятный день.

Лев

Гороскоп на 9 ноября сулит вам судьбоносную встречу. Рядом с вами может оказаться человек, которого вы так долго ждали. Он может стать вашим другом и даже второй половинкой.

Стрелец

В субботу вы сможете понять, что делать дальше. Пришло время чудес и настоящих перемен. Теперь все будет так, как вы хотите. Отпустите прошлое и научитесь жить сегодняшним днем.

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Во время написания материала были использованы источники: Metro, Parade.

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