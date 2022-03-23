Карта работающих магазинов в Киеве по состоянию на сегодня (обновляется)

В Киеве из-за вторжения России на территорию Украины часть магазинов вынуждена была закрыться, часть работает с перебоями. Супермаркеты "Сильпо" и "АТБ" сообщили, что вынуждены некоторые магазины в столице закрыть. Также есть данные, что не все супермаркеты "Новус" функционируют.

Какие магазины в Киеве работают, где найти открытую мастерскую, СТО или кафе – читайте ниже.

В Киеве составили интерактивную карту магазинов, которые работают. Эта карта ежедневно обновляется и на нее добавляют те торговые точки, которые вновь открылись.

Такая карта значительно упростит жителям походы за продуктами, бытовой химией и кормом для животных.

Подобная карта есть и для того, чтобы отыскать работающие кафе, кофейни, магазины с одеждой, парикмахерскими, ремонтами техники. Еще можно найти работающие стоматологические кабинеты и магазины с оптикой.

А на этой карте водители смогут отыскать работающие АЗС, чтобы заправить автомобиль.

Еще одна карта с точками питьевой воды по всему Киеву.

Карта с точками продажи хлеба в Киеве.

Карта с работающими зоомагазинами, ветеринарными клиниками и зоосалонами.

Карта работающих аптек в Киеве.

Карта.

Все точки гуманитарных штабов в Киеве.

Станции техобслуживания автомобилей.