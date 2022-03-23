Карта працюючих магазинів у Києві станом на сьогодні (оновлюється)

У Києві через вторгнення Росії на територію України частина магазинів змушена була закритися, частина працює з перебоями. Супермаркети "Сільпо" і "АТБ" повідомили, що змушені деякі магазини в столиці закрити. Також є дані, що не всі супермаркети "Новус" функціонують.

Які магазини в Києві працюють, де знайти відкриту майстерню, СТО або кафе – читайте нижче.

У Києві склали інтерактивну карту магазинів, які працюють. Ця карта щодня оновлюється і на неї додають ті торгові точки, які знову відкрилися.

Така карта значно спростить жителям походи за продуктами, побутовою хімією і кормом для тварин.

Подібна карта є і для того, щоб відшукати працюють кафе, кав'ярні, магазини з одягом, перукарнями, ремонтами техніки. Ще можна знайти працюючі стоматологічні кабінети та магазини з оптикою.

А на цій карті водії зможуть відшукати працюючі АЗС, щоб заправити автомобіль.

Ще одна карта з точками питної води по всьому Києву.

Карта з точками продажу хліба в Києві.

Карта з працюючими зоомагазинами, ветеринарними клініками та зоосалонами.

Карта працюючих аптек в Києві.

Карта.

Всі точки гуманітарних штабів в Києві.

Станції техобслуговування автомобілів.