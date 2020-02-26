Карпаты завалило снегом: зима наконец-то наступила (фото)

В Карпатах наконец-то выпал долгожданный снег, которого так ждали всю зиму. Теперь с уверенностью можно сказать, что на Западной Украине наступила зима. Снежные осадки продолжают идти по состоянию на 12:00 26 февраля. Тепература воздуха в горах также опустилась до минусовой. Об этом сообщается на странице Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Также на страничке опубликовали свежий снимок заснеженных вершин, на котром можно увидеть огромное количество снега.

"По состоянию на 08:00 26.02.2020 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Падает мелкий снег. Ветер юго-западный 13 м/с. Температура воздуха -2°С", - написали на странице.

В Карпаты пришла зима (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Как мы ранее писали, 26 февраля синоптики прогнозировали в юго-восточной части Карпат прогнозируют порывы ветра 15-20 метров в секунду, на высокогорье ожидается до 25-30 м/сек. Днем в Карпатах возможен дождь с мокрым снегом. Также в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Синоптики объявили 3 уровень опасности.