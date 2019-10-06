Карпаты завалило снегом: можно начинать лыжный сезон (фото)

В Карпатах 5 октября выпал снег. Осадков выпало достаточно много, что уже можно открывать горнолыжный сезон. Очень много снега сейчас в селе Поляниця Ивано-Франковской области. Именно там находится самый крупный горнолыжный курорт Буковель.

Снег продолжает падать и образовался уже немалый снежный покров. Зимний сезон можно считать открытым.

Завтра в Украине ожидаются сильные заморозки

Как видетельствуют данные с вебкамер горнолыжных курортов, 6 октября утром под снегом оказались горнолыжные курорта Драгобрат, Тростян, Захар Беркут, Пилипец и другие.

Фото: Снег в Карпатах (фото с вебкамер)

Кроме этого, по прогнозам синоптиков заморозки пройдут не только на Западе, похолодание придет в ближайшие дни на большую часть территории Украины и продержится мороз и холод до четверга, 10 октября.

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Фото: Заснеженные Карпаты (фото с вебкамер)

Кстати, а погодой на горнолыжных курортах можно наблюдать на специализированном сайте snig.info, который транслирует изображение с камер на 30 украинских базах отдыха.



Видео: в Буковеле снег продолжает сыпать (Facebook)