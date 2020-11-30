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Карпаты завалило снегом: в горах -10 и настоящая зима (фото)

Автор: Людмила Жукова

В Карпатах настала настоящая зимняя сказка

В Карпатах с 29 ноября царит настоящая зимняя сказка. Там ударил сильный мороз и выпал снег. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

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По информации Поста, состоянием на 09.00 на горе Поп Иван Черногорский держится мороз на отметке -10°С. В горах облачно, а видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный 1-2 м/с.

Кстати, синоптики предупреждают, что похолодание в украине только началось.

В Карпатах выпал обильный снег (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Напомним, в воскресенье, 29 ноября, снегом замело Львовскую, Волынскую, Закарпатскую, Ровенскую области. При этом больше всего этому радуются дети, которые уже начали лепить снеговиков.

Украинцы сразу же опубликовали в сети снимки заснеженных улиц, деревьев и домов. На снимках также видно, что метеостанцию в Сарнах, Ровненской области, сильно замело.

Напомним, в Киеве первый снег сезона 2020-2021 выпал 17 ноября.

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