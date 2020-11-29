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Западную Украину засыпало снегом: дети лепят снеговиков

Воскресенье 29 ноября 2020 16:45
Западную Украину засыпало снегом: дети лепят снеговиков
Снег в Ровненской области (фото: Игорь Клубук, Facebook)
Автор: Styler

В нескольких областях Украины выпал снег в воскресенье, 29 ноября

В воскресенье, 29 ноября, снегом замело Львовскую, Волынскую, Закарпатскую, Ровенскую области. При этом больше всего этому радуются дети, которые уже начали лепить снеговиков.

Украинцы сразу же опубликовали в сети снимки заснеженных улиц, деревьев и домов. На снимках также видно, что метеостанцию в Сарнах, Ровненской области, сильно замело.

Западную Украину засыпало снегом: дети лепят снеговиковЗападную Украину засыпало снегом: дети лепят снеговиков

Метеостанция в Сарнах (фото: Игорь Клубук, Facebook)

"Метеостанция Сарны. Сегодня выпал первый снег. Настоящий снег. 29 ноября 2020. 10:00 утра", - написал Игорь Клубук в Facebook.

Западную Украину засыпало снегом: дети лепят снеговиковЗападную Украину засыпало снегом: дети лепят снеговиков

Снег во Львовской области (фото: instagram.com/novakovskiy78)

Стоит отметить, что снег в западных областях Украины не был неожиданностью. Синоптики прогнозировали в этих регионах осадки и похолодание до -8 градусов.

Западную Украину засыпало снегом: дети лепят снеговиков

Снег в Ровно (фото: facebook.com/tipoverivne)

Снег с дождем 1 декабря ожидается в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях. На остальной территории будет без осадков.

Западную Украину засыпало снегом: дети лепят снеговиков

Снег в Ровненской области (фото: facebook.com/tipoverivne)

Температура днем будет от -1 до +7 градусов тепла. Ночью столбик термометра покажет от -8 до +4 градусов. Исключение составит Крымский полуостров, где днем ожидается до +8 градусов, а ночные минимумы составят +3… +5 градусов.

Перший сніговик з першого снігу - велика рідкість

Posted by Типове Рівне on Sunday, November 29, 2020

Снег в Ровно (видео: facebook.com/tipoverivne)

В среду, 2 декабря, снег прогнозируют во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Снег с дождем пройдет в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Снег во Львовской области (видео: instagram.com/violimood)

Напомним, в Киеве первый снег сезона 2020-2021 выпал 17 ноября.

Ранее в сети появилось невероятной красоты панорамное видео, сделанное на заснеженной горе Поп Иван.

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