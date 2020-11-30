Карпати завалило снігом: в горах -10 і справжня зима (фото)

У Карпатах з 29 листопада панує справжня зимова казка. Там вдарив сильний мороз і випав сніг. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.

За інформацією Посту, станом на 09.00 на горі Піп Іван Чорногірський тримається мороз на позначці -10°С. В горах хмарно, а видимість обмежена до 50 м. Вітер південно-східний 1-2 м/с.

У Карпатах випав рясний сніг (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Нагадаємо, в неділю, 29 листопада, снігом замело Львівську, Волинську, Закарпатську, Рівненську області. При цьому найбільше цьому радіють діти, які вже почали ліпити сніговиків.

Українці відразу ж опублікували в мережі знімки засніжених вулиць, дерев і будинків. На знімках також видно, що метеостанцію в Сарнах, Рівненської області, сильно замело.

Нагадаємо, в Києві перший сніг сезону 2020-2021 випав 17 листопада.