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Карпаты всколыхнуло землетрясение: толчок произошел около знаменитого скита XVII века

Автор: Владимир Костырин

В Карпатах произошло землетрясение, которое зафиксировали в селе Манява, возле которого расположен знаменитый старинный монашеский скит, а также недалеко находится популярный среди туристов Манявский водопад.

Об этом 5 июня говорится в утреннем сводке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

К счастью, никаких повреждений сейсмическая активность не вызвала.

Землетрясение прошло "без негативных последствий", и обращений от граждан к спасателям не поступало.

Подземный толчок, зафиксированный приборами сейсмической станции Карпатского региона, указывает магнитуду 2 по шкале Рихтера в селе Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области.

Это произошло в пятницу около двух часов дня.

Напомним, что в Украине для определения интенсивности землетрясения используется 12-балльная шкала MSK-64 (Медведева-Шпонхойера-Карника).

Согласно этой шкале, ощутимое землетрясение начинается с 3 баллов. Оно ощущается немногими людьми, находящимися внутри помещений; под открытым небом - только в благоприятных условиях. Колебания схожи с сотрясением, создаваемым проезжающим легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкое раскачивание висячих предметов, несколько более сильное на верхних этажах.

Как сообщалось, перед этим сейсмологи 9 апреля фиксировали мощный подземный толчок, который затронул Украину. Тогда на востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,6, и "отголоски" дошли до Одесской области.

Также мы писали о том, что недавно ученые предупредили о возможном извержении самого большого вулкана на Земле.

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Новости Украины Карпатыземлетрясение