Карпати сколихнув землетрус: поштовх стався біля знаменитого скиту XVII століття

У Карпатах стався землетрус, який зафіксували в селі Манява, біля якого розташований знаменитий старовинний чернечий скит, а також недалеко знаходиться популярний серед туристів Манявський водоспад.

Про це 5 червня йдеться в ранковому зведенні Держслужби з надзвичайних ситуацій .

Згідно із цією шкалою, відчутний землетрус починається з 3 балів. Він відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; просто неба - тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше - на верхніх поверхах.

Нагадаємо, що в Україні для визначення інтенсивності землетрусів використовується 12-бальна шкала MSK-64 (Медведєва-Шпонхойера-Карніка).

Це сталося в п'ятницю близько другої години дня.

Землетрус пройшов "без негативних наслідків", і звернень від громадян до рятувальників не надходило.

Як повідомлялося, перед цим сейсмологи 9 квітня фіксували потужний підземний поштовх, який торкнувся України. Тоді на сході Румунії стався землетрус магнітудою 4,6, і "відгомони" дійшли до Одеської області.

Також ми писали про те, що нещодавно вчені попередили про можливе виверження найбільшого вулкана на Землі.