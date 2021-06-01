Ученые предупредили о возможном извержении самого большого вулкана на Земле

Под одним из крупнейших щитовых вулканов в мире Мауна-Лоа, который находится на Гаваях, накапливается магма. Это может стать причиной большого извержения.

Об этом сообщили американские ученые, которые проанализировали движение поверхности вулкана, пишет SciTechDaily .

"Землетрясение магнитудой 6 и выше снимет напряжение, создаваемую притоком магмы вдоль субгоризонтального разлома под западным флангом вулкана", - рассказал один из авторов исследования Бхуван Варугу.

Он подчеркнул, что это землетрясение может вызвать извержение вулкана Мауна-Лоа.

Исследователи обнаружили, что в течение 2014-2020 годов в общей сложности 0,11 км³ новой магмы проникло в дайкообразное тело магмы, расположенное под и к югу от кальдеры вершины.

В 2015 году магма начала расширяться на юг, где топографическая высота ниже. После ослабления потока магмы в 2017 году центр наполнения вернулся в свое прежнее горизонтальное положение 2014-2015 гг. Таких изменений магматического тела раньше не наблюдалось.

Отметим, что высота вулкана Мауна-Лоа составляет 4169 метров. Он относится к группе мегавулканов, по объему и площади подошвы - второй на Земле после Массива Таму. Объем Мауна-Лоа оценивается в 75 000 км³.