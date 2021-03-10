UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Карпаты вернулась настоящая зима: горы засыпало снегом (фото)

Автор: Людмила Жукова

В Карпаты 10 марта вернулась настоящая зима со снегопадами и морозами. Так, например гору Поп Иван Черногорский полностью засыпало снежными осадками.

Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Температура в горах низкая, приблизительно -11 градусов мороза.

"По состоянию на 9:10, 10 марта 2021 года на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -11°С, ветер юго-западный 8-9 м/с. Ясно", – сказано в описании фото.

Карпаты 10 марта засыпало снегом (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Отметим, что во Львов 5 марта, вернулась зимняя погода, город и область всю ночь и день засыпало снегом. Снег пролетал местами в восточных и северных областях и Киеве.

Также мы рассказывали, что погода в Украине скоро порадует нас весенним потеплением, но придет оно не одно, а вместе с дождями. Такая синоптическая ситуация ожидается уже в конце недели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Карпатызима
Читайте также
В Карпатах сохраняется угроза схода лавин
Ведущие тревел-шоу нашли в Карпатах уникальный глемпинг: побывали в космических шарах
Прогноз погоды