В Украину идет резкое потепление: синоптики назвали дату

Погода в Украине скоро порадует нас весенним потеплением, но придет оно не одно, а вместе с дождями. Такая синоптическая ситуация ожидается уже в конце недели.

А вот 10 марта Украина все еще будет под влиянием антициклона, поэтому существенных осадков не предвидится.

Ветер будет с запада, умеренный.

Ближайшая ночь ожидается с солидными морозами - от -5 до -10 градусов, на северо-востоке и Севере местами -10... -15 градусов.

Завтра днем предполагается от -3 до +3 градусов, а на Закарпатье до +6 градусов.

В Киеве 10-го марта будет сухо и холодно, ночью -5... -8 градусов, днем 0... -2 градуса мороза.

Синоптики Украинского гидрометцентра поделились также картами погоды на 10 марта. Они прогнозируют небольшой снег на Западе, в Винницкой и Одесской областях.

Погода в Украине 10 марта (скрин: meteo.gov.ua)

А в Gismeteo рассказали, какой будет погода в Киеве в ближайшие десять дней. Они прогнозируют потепление до +11 градусов уже 14 марта.

Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (скрин: meteo.gov.ua)