ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украину идет резкое потепление: синоптики назвали дату

Новина українською → Вторник 09 марта 2021 12:45
В Украину идет резкое потепление: синоптики назвали дату Погода в Украине принесет потепление (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине скоро порадует нас весенним потеплением, но придет оно не одно, а вместе с дождями. Такая синоптическая ситуация ожидается уже в конце недели.

Прогнозом погоды поделились синоптики Наталка Диденко, Украинский гидрометцентр и Gismeteo.

А вот 10 марта Украина все еще будет под влиянием антициклона, поэтому существенных осадков не предвидится.

Ветер будет с запада, умеренный.

Ближайшая ночь ожидается с солидными морозами - от -5 до -10 градусов, на северо-востоке и Севере местами -10... -15 градусов.

Завтра днем предполагается от -3 до +3 градусов, а на Закарпатье до +6 градусов.

В Киеве 10-го марта будет сухо и холодно, ночью -5... -8 градусов, днем 0... -2 градуса мороза.

Синоптики Украинского гидрометцентра поделились также картами погоды на 10 марта. Они прогнозируют небольшой снег на Западе, в Винницкой и Одесской областях.

В Украину идет резкое потепление: синоптики назвали дату

Погода в Украине 10 марта (скрин: meteo.gov.ua)

А в Gismeteo рассказали, какой будет погода в Киеве в ближайшие десять дней. Они прогнозируют потепление до +11 градусов уже 14 марта.

В Украину идет резкое потепление: синоптики назвали дату

Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что в Украине будет поздняя весна - морозы будут даже в апреле, да и после майской Пасхи ожидается несколько волн похолодания.

А вот экологи прогнозируют, что летняя температура в стране будет бить рекорды, из-за чего ожидается засуха, проблемы с урожаем и пересыхание рек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Погода
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Дети-спортсмены "разгромили" вагон Укрзализныци: проводница показала видео
Дети-спортсмены "разгромили" вагон Укрзализныци: проводница показала видео