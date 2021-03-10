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В Карпати повернулася справжня зима: гори засипало снігом (фото)

Автор: Людмила Жукова

В Карпати 10 березня повернулася справжня зима зі снігопадами та морозами. Так, наприклад гору Піп Іван Чорногірський повністю засипало сніговими опадами.

Про це повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

Температура в горах низька, приблизно -11 градусів морозу.

"Станом на 9:10, 10 березня 2021 року на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -11°С, вітер південно-західний 8-9 м/с. Ясно", - сказано в описі фото.

Карпати 10 березня засипало снігом (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Зазначимо, що до Львова 5 березня, повернулася зимова погода, місто і область усю ніч і день засипало снігом. Сніг пролітав місцями в східних і північних областях і Києві.

Також ми розповідали, що погода в Україні скоро порадує нас весняним потеплінням, але прийде воно не одне, а разом з дощами. Така синоптична ситуація очікується вже в кінці тижня.

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