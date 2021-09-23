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В Карпаты пришла настоящая зима: ударил мороз и засыпало снегом

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Карпаты, Четверг 23 сентября 2021 12:03
В Карпаты пришла настоящая зима: ударил мороз и засыпало снегом Фото: В Карпаты пришла настоящая зима (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Анна Шиканова

В Карпатах 23 сентября началась настоящая зима. На высокогорье уже зафиксированы первые морозы и снежный покров. Сейчас в горах сильный туман и ограниченная видимость.

Об этом сообщили в Черногорском горном поисково-спасательном посту на странице в Facebook.

На одной из самых высоких вершин украинских Карпат на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей началась настоящая зима. Вчера гору Поп Иван Черногорский начало засыпать снегом, а сегодня там сохраняется устойчивый снежный покров. Утром там было зафиксировано снижение температуры до 5 градусов мороза.

Кроме того, на вершине сейчас сильный туман, сыро и очень холодно.

"По состоянию на 8:20 23 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость. Ветер северо-восточный 5-6 м/с. Температура окружающей среды -5 градусов", - сказано в сообщении.

В Карпаты пришла настоящая зима: ударил мороз и засыпало снегом

Карпаты замело снегом (facebook.com/chornogora.rescue112)

Стоит отметить, что вчера самую высокую обсерваторию на горе Поп Иван Черногорский замело снегом. Обсерватория называется "Белый слон" и находится она на высоте более двух километров. Это здание считается самым высокогорным в Украине.

Как сообщают синоптики, похолодание продлится в Украине недолго и уже к концу недели в большинстве регионов страны температура воздуха прогреется до +17 +20 градусов днем, и от +7 до +11 ночью. В горах будет немного прохладнее, однако морозы скорее всего отступят.

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