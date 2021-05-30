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Карпаты накрывает снегом: появилось фото настоящей майской зимы

Автор: Светлана Мащенко

В Карпатах в предпоследний день весны, 30 мая, выпал снег. Зимние осадки на горных вершинах появились из-за снижения температуры там почти до нулевого значения.

Кадры с заснеженными горами были опубликованы в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 07:50 30 мая 2021 на горе Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Видимость ограничена до 30 метров. Ветер юго-западный 3-5 м/сек. Температура воздуха +1°С", - говорится в сообщении, которое сопровождает фото.

Фото: В Карпатах выпал снег 30 мая (facebook.com/chornogora.rescue112)

Отметим, что в Карпатах закончился лавиноопасный сезон, поскольку температура в целом повысилась и снежный покров уже существенно растаял.

Пользователи сети удивлены майской зиме и спрашивают, будет ли вообще у нас лето в нынешнем году. Вот что они пишут в комментариях:

  • Літо в цьому році буде?
  • Йооо. Мож на лижвах цілий рік возитися?
  • Астанавітєсь.

Для справки: Черная гора (Поп-Иван Черногорский, Черногорец, "Поп Иван") - одна из высочайших вершин хребта Черногора. Она находится на юго-восточном конце хребта на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Высота вершины - 2020,5 метров над уровнем моря.

Ранее сообщалось, что под Киевом выпал крупный град.

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