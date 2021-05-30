Карпати накриває снігом: з'явилося фото справжньої травневої зими

"Станом на 07:50 30 травня 2021 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Видимість обмежена до 30 метрів. Вітер південно-західний 3-5 м/сек. Температура повітря +1°С", - йдеться в повідомленні, яке супроводжує фото.

Фото: у Карпатах випав сніг 30 травня (facebook.com/chornogora.rescue112)

Відзначимо, що в Карпатах закінчився лавинонебезпечний сезон, оскільки температура в цілому підвищилася і сніговий покрив вже істотно розтанув.

Користувачі мережі здивовані травневій зимі і запитують, чи буде взагалі у нас літо в нинішньому році. Ось що вони пишуть у коментарях:

Літо в цьому році буде?

Йооо. Мож на лижвах цілий рік возитися?

Астанавітєсь.

Для довідки: Чорна гора (іп-Іван Чорногірський, Чорногорець, "Піп Іван") - одна з найвищих вершин хребта Чорногора. Вона знаходиться на південно-східному кінці хребта на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Висота вершини - 2020,5 метрів над рівнем моря.