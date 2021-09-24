Карпаты накрыл снежный шторм: спасатели просят туристов не ходить в горы (видео)

Спасатели настойчиво рекомендуют туристам воздержаться от выхода на высокогорье. Рано утром была зафиксирована температура около 0 градусов и сильный штормовой ветер с порывами до 30 м/с.

"Настойчиво рекомендуем воздержаться от выхода на высокогорье!!! По состоянию на 8:35 24 сентября на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха 0 градусов, ветер северо-западный 20-24 м/с, с порывами до 30 м/с. Пасмурно, ограничена видимость до 70 м, мелкий дождь со снежной крупой", - рассказали спасатели в сообщении и показали и на видео, какая ситуация сейчас на горе Поп Иван.

Стоит отметить, что в ГСЧС объявлено штормовое предупреждение по всем областям на западе Украины. Ожидается шквальный ветер во многих регионах страны. По прогнозам, днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В западной части страны – до 25-30 м/с.

Опасная погода продлится в Украине до конца суток, а уже в субботу и воскресенье в большинство регионов страны ворвется долгожданное потепление.