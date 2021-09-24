Штормовое предупреждение в Украине: где ожидать непогоды
Фото: 24 сентября объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
В Украине 24 сентября объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В частности, сегодня шквалы ожидаются ночью в западных областях страны.
Также днем в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а в западной части местами синоптики прогнозируют 25-30 м/с.
В ГСЧС предупреждают о и первом уровне опасности - желтом.
Напомним, сегодня во всех регионах Украины ожидается пасмурная и дождливая погода.