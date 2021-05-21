Карпаты в конце мая замело снегом: появилось эпичное фото
Зима на Западной Украине не собирается отступать. Так, 21 мая на высокогорье Карпат, а именно на горе Поп Иван, остается лежать снег, а температура воздуха опустилась до -1 градуса мороза.
Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
"По состоянию на 7:15 21.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями. Ветер северный, северо-западный, 5-6 м/с. Температура воздуха -1°С", — сказано в сообщении.
На фотографии мы можем увидеть, заметенную снегом землю и траву.
На горе Поп Иван в Карпатах лежит снег (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
В комментариях украинцы отметили, что весна уже слишком задержалась в нашей стране, ведь сейчас конец мая.
- Я все чекаю, коли буде Піп Іван без снігу і можна буде визнати, що весна таки прийшла. Вже небагато лишалося, і на тобі.
- Йшов 21 день шостого місяця зими..
- Урааа!!! Знову зима.
- Опять зима!
Как мы ранее сообщали, синоптик рассказала, что в Украину идет солнце и тепло. Она сообщила, где в стране ждать майской погоды.