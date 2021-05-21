ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Карпати наприкінці травня замело снігом: з'явилося епічне фото

Новость на русском →
Карпати, П'ятниця 21 травня 2021 14:31
Карпати наприкінці травня замело снігом: з'явилося епічне фото Фото: у Карпатах наприкінці травня лежить сніг (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Зима на Західній Україні не збирається відступати. Так, 21 травня на високогір'ї Карпат, а саме на горі Піп Іван, залишається лежати сніг, а температура повітря опустилася до -1 градуса морозу.

Про це повідомляється на сторінці Чорногорського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.

"Станом на 7:15 21.05.2021 на г.Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями. Вітер північний, північно-західний, 5-6 м/с. Температура повітря -1°С", - сказано в повідомленні.

На фотографії ми можемо побачити, заметену снігом землю і траву.

Карпати наприкінці травня замело снігом: з'явилося епічне фотоНа горі Піп Іван у Карпатах лежить сніг (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

У коментарях українці відзначили, що весна вже занадто затрималася в нашій країні, адже зараз кінець травня.

  • Я все чекаю, коли буде Піп Іван без снігу і можна буде визнати, що весна таки прийшла. Вже небагато лишалося, і на тобі.
  • Йшов 21 день шостого місяця зими..
  • Урааа!!! Знову зима.
  • Знову зима!

Як ми раніше повідомляли, синоптик розповіла, що в Україну йде сонце і тепло. Вона повідомила, де в країні чекати травневої погоди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Карпаты снег
LITE
День Іоанна Богослова: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини
День Іоанна Богослова: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини