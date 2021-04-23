Карпаты в конце апреля засыпает снегом: в горах ударил мороз

Отмечается, что несмотря на снежные осадки, погода стоит ясная, в ветер дует северо-западный.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер северо-западный 5-7 м/с, температура воздуха -8 градусов", - сказано в сообщении в соцсети.

Также на странице опубликовано потрясающее фото снежной вершины. На снимке мы можем увидеть величие гор, заметенных снегом. Сложно поверить, что сейчас 23 апреля.



Карпаты замело снегом 23 апреля (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Что обещают синоптики в ближайшие дни

Синоптики обещают, что 24 апреля в Украине снова ухудшится погода. В западных областях ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов. Вскоре в большинстве областей следует ждать кратковременный дождь, местами грозу. В Вербное воскресенье погода устроит украинцам неприятный сюрприз - будет холодно и дождливо.