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Карпаты в конце апреля засыпает снегом: в горах ударил мороз

Автор: Людмила Жукова

Зима не собирается уходить из Украины даже весной. Так, 23 апреля Карпаты продолжает заметать снежными осадками. Температура в горах снизилась до зимних параметров, а именно до - 8 градусов мороза.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

Отмечается, что несмотря на снежные осадки, погода стоит ясная, в ветер дует северо-западный.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер северо-западный 5-7 м/с, температура воздуха -8 градусов", - сказано в сообщении в соцсети.

Также на странице опубликовано потрясающее фото снежной вершины. На снимке мы можем увидеть величие гор, заметенных снегом. Сложно поверить, что сейчас 23 апреля.


Карпаты замело снегом 23 апреля (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Что обещают синоптики в ближайшие дни

Синоптики обещают, что 24 апреля в Украине снова ухудшится погода. В западных областях ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов. Вскоре в большинстве областей следует ждать кратковременный дождь, местами грозу. В Вербное воскресенье погода устроит украинцам неприятный сюрприз - будет холодно и дождливо.

Как мы писали ранее, в Украине продолжится тенденция холодной весны. Синоптики прогнозируют прохладу с заморозками в начале месяца, которая сменится жарой в конце.

Читайте также, что синоптики назвали дату потепления в Украине.

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