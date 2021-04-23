Синоптики назвали дату потепления в Украине

Погода в Украине начнет меняться с приходом потепления начиная со следующей среды, 28 апреля . К этому же времени нас ждет холод, заморозки и мокрый снег. Что будет с погодой на выходных и после них - читайте далее в нашем материале.

"В субботу в Украине есть вероятность мокрого снега... Снег побегает по Северу и Западу Украины", - прогнозирует Диденко на 24 апреля.

На Востоке и в центральных областях завтра местами дождь, но с прояснениями. На Юге - без осадков.

В Вербное воскресенье 25 апреля осадков в стране станет больше, местами похолодает даже до заморозков.

"В воскресенье очередной атмосферный фронт пронесет в метеоведрах очередные дожди. Из всех выходных самой комфортной будет погода на Востоке Украины в воскресенье - солнечно и тепло, до +12+14 градусов. Также тепло будет в южной части - до +13+15 градусов", - пишет синоптик.

На Западе, Севере и значительной части Центра холодно, +7+12 градусов.

"Очень важный нюанс погоды на субботу-воскресенье! При прояснениях ночью велика вероятность заморозков. И не только на почве, но и в воздухе! Кроме южной части", - предупреждает синоптик.

В Киеве в субботу, 24 апреля, утром возможен мокрый снег. Ночью на выходных возможны заморозки, а днем ожидается +7+9 градусов.

Синоптики Gismeteo также на картах для Киева показывают снег, 24, а также 26 апреля. С 24 по 27 число температура воздуха будет +5+8 градусов, ночью - заморозки, а вот с 28-го апреля температура немного повысится.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)