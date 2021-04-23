Карпати наприкінці квітня засипає снігом: у горах вдарив мороз

Відзначається, що незважаючи на снігові опади, погода стоїть ясна, вітер дме північно-західний.

"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер північно-західний 5-7 м/с, температура повітря -8 градусів", - сказано в повідомленні в соцмережі.

Також на сторінці опубліковано приголомшливе фото снігової вершини. На знімку ми можемо побачити велич гір, заметених снігом. Складно повірити, що зараз 23 квітня.



Карпати замело снігом 23 квітня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Що обіцяють синоптики найближчими днями

Синоптики обіцяють, що 24 квітня в Україні знову погіршиться погода. У західних областях вночі очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5 градусів. Незабаром у більшості областей слід чекати короткочасний дощ, місцями грозу. У Вербну неділю погода влаштує українцям неприємний сюрприз - буде холодно і дощитиме.