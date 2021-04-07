Карпаты в апреле засыпало снегом: в горах ударил мороз -13 (фото)

"По состоянию на 8:20, на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер восточный 13 м/с., Температура воздуха -13°С., мелкий снег", - сказано в сообщении на странице.

На момент утра 7 апреля в Карпатах идет мелкий снег.

Гора Поп Иван в Карпатах полностью засыпана снегом (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Отметим, что синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий 7 апреля по всей территории Украины. Например, в Киеве с утра тоже идет мелкий мокрый снег с дождем.

В Украину вернулась зима, несмотря на то, что сейчас апрель.