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Карпаты в апреле засыпало снегом: в горах ударил мороз -13 (фото)

Автор: Людмила Жукова

Закарпатье с 6 апреля заметает снегом. А 7 апреля в горах температура воздуха опустилась до-13 градусов мороза.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 8:20, на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер восточный 13 м/с., Температура воздуха -13°С., мелкий снег", - сказано в сообщении на странице.

На момент утра 7 апреля в Карпатах идет мелкий снег.

Гора Поп Иван в Карпатах полностью засыпана снегом (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Отметим, что синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий 7 апреля по всей территории Украины. Например, в Киеве с утра тоже идет мелкий мокрый снег с дождем.

В Украину вернулась зима, несмотря на то, что сейчас апрель.

Как мы сообщали ранее, Закарпатье 6 апреля засыпало снегом. На дороги вышла снегоуборочная техника.

Читайте также, что потепление в Украину придет в воскресенье. А со следующей недели ожидается полноценно теплая погода, ночные заморозки отойдут.

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