Карпати в квітні засипало снігом: в горах вдарив мороз -13 (фото)

"Станом на 8:20, на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер східний 13 м/с, Температура повітря -13°С., дрібний сніг", - сказано в повідомленні на сторінці.

На момент ранку 7 квітня в Карпатах йде дрібний сніг.

Гора Піп Іван в Карпатах повністю засипана снігом (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Зазначимо, що синоптики прогнозують погіршення погодних умов 7 квітня по всій території України. Наприклад, у Києві з ранку теж йде дрібний мокрий сніг з дощем.

В Україну повернулася зима, незважаючи на те, що зараз квітень.