В Карпатском заповеднике расцвели самые изящные весенние первоцветы: смотрите невероятные фото
В украинских Карпатах распустились одни из самых утонченных первоцветов - крокусы. Все 7 видов, которые распространены в Украине, редкие и занесены в Красную книгу.
Об этом пишут на странице Карпатского биосферного заповедника в Facebook.
Что известно о крокусах в Украине
Название "крокус" происходит от греческого слова "kroke", что в переводе означает "нить". Иначе цветы еще называют шафраном - с арабской "желтый". У растения действительно есть нитевидные желто-оранжевые рыльца.
Как цветут крокусы в Карпатах (фото: facebook.com/Карпатский биосферный заповедник)
В мире насчитывается около 80 видов крокусов, семь из которых произрастают в Украине. Среди них:
- шафран Гейфелей
- шафран банатский
- шафран сетчатый
- шафран крымский
- шафран узколистный
- шафран хороший
- шафран Палласов
Такие шафраны, как банатский, красивый и Палласов цветут осенью, когда наблюдается острый дефицит цветов. Интересно, что распускаются они только при наличии солнца.
Как цветут крокусы в Карпатах (фото: facebook.com/Карпатский биосферный заповедник)
Все эти виды редкие, и занесены в Красную книгу Украины.
Шафран используют в производстве парфюмерии, в медицине, в текстильной промышленности для окрашивания тканей, ведь это натуральный краситель желтого цвета.
В марте массовое цветение редкого шафрана Гейфеля можно увидеть на территории Долины нарциссов в городе Хуст. Также, на коллекционном участке центральной усадьбы Карпатского биосферного заповедника в Рахове, где помимо этого вида, массово цветут разные сорта шафрана золотистого, весеннего, Зибера, Томазини.
Как цветут крокусы в Карпатах (фото: facebook.com/Карпатский биосферный заповедник
Раньше мы показывали цветение других первоцветов в Карпатах.
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