У Карпатах хочуть побудувати курорти на території унікальних лісів: розгорається скандал

Представники курорту "Буковель" у Карпатах звернулися до двох сільських рад із проханням почати підготовку для проведення будівельних робіт. Вони планують зведення двох нових курортів на території унікальних лісів. Екоактивісти б'ють на сполох.

Про це повідомляють активісти ініціативної групи "Free Svydovets" на своїй сторінці у Facebook .

Деталі скандалу

Наприкінці 2022 року ТОВ "Буковель" звернулося до Поляницької та Усть-Чорнянської громад. Мета звернення - розпочати підготовку до будівництва ще двох курортів - "Бистриця"та "Турбат". У сільстких радах дали дозвіл на забудову.

"Тобто Коломойський та його люди не лише не полишили намір побудувати величезний курорт "Свидовець". Вони планують забудувати трасами, підйомниками та готелями ще й сусідні зі Свидовцем гори - хребет Братківський та ліси навколо гори У’ря", - обурюються екозахисники.

У 2016 році було анонсовано будівництво курорту "Свидовець". За попередніми даними, там зможуть розміститися до 28 000 людей одночасно. Територіально "Свидовець" зайняв би 1400 гектарів території.

Карта будівництва нових курортів у Буковелі (фото: facebook.com/freesvydovets)

Анонсовані у 2022 році курорти "Турбат" і "Бистриця" не менш масштабні. Разом вони займуть ще 1400 гектарів і будуть приймати 25 000 людей одночасно.

Масштаби вражають ще й тому, що всі ці курорти ("Свидовець", "Турбат" і "Бистриця") будуть розташовані поруч із "Буковелем" та з'єднані з ним.

"Тобто в підсумку планується курорт-монстр, розрахований на понад 65 тисяч людей одночасно! Для порівняння, це як побудувати посеред Карпат ціле місто розміром понад половину Ужгорода", - пишуть активісти.

Чому це катастрофа

Усе впирається в питання стану навколишнього середовища, адже такі масштабні будівельні роботи неодмінно на нього вплинуть.

Насамперед буде знищено чи пошкоджено щонайменше 3 000 гектарів диких карпатських лісів, лук та річок. Активісти повідомляють, що забудова, лижні траси та підйомники пройдуть по заповідних територіях, де мешкають численні червонокнижні рослини та тварини.

Інше не менш тривожне питання - це використання водних ресурсів. Три курорти будуть споживати понад 20 000 кубометрів води щодня. Для цього на місцевих водоймах доведеться влаштовувати резервуари та водозабори.

Національний парк "Сколівські Бескиди" у Карпатах (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами активістів, у 2022 році навіть мешканці високогір'я відчули наслідки посухи. А сам "Буковель" так і не розв'язав проблему зі стічними водами, які безупинно забруднюються.

Цікаво, що у 2018 році навіть влада сусідньої Угорщини зверталася до України з проханням оцінити вплив курортів на наше навколишнє середовище.

Чи є якісь рішення

Місцева влада переконана, що виходу із ситуації з будівництвом немає. Проте варто пошукати приклади подібної практики у світі.

"В ЄС вже багато років діють регіональні програми розвитку. Часто такі програми спрямовані на традиційне сільське господарство та зелений туризм, які не шкодять довкіллю", - розповідають представники ініціативної групи.

Тобто для збалансованого розвитку громад і туристичних зон навколо "Свидовця" потрібно заручитися підтримкою держави. Але активісти переконані, що поки навіть керівництво України непублічно стоїть на боці олігархів і підтримує будівництво мегакурорту.