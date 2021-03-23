В Карпатском регионе от -9 °С до +11 °С

На Ивано-Франковщине с 24 марта температура воздуха будет уверенно подниматься, солнца будет больше. Ветер слабый, западный, северо-западный. Но погода в предгорье и высоко в горах существенно отличается. В высокогорье Карпат сохранятся ночные морозы, до субботы еще довольно сильные, в воскресенье потеплеет, но пройдут дожди.

В Буковеле до конца недели переменная облачность, 24-26 марта ночью -9...-11 °С, днем -4...+1 °С. В выходные днем +1...+3 °С, ветер переменных направлений до 4 м/сек. В воскресенье ожидается мелкий снег.

В Ивано-Франковске до 27 марта дневная температура +4…+7 °С, ночью до 3 градусов ниже нуля, в выходные днем до 9 градусов тепла, ночью до +4 °С. Солнца будет больше, хотя и тучи с облаками не исчезнут до конца недели. 28 марта возможны осадки.

Львовская область тоже спешит наращивать тепло к концу марта. До конца недели температура воздуха днем поднимется до +5...+9 °С, в воскресенье подтянется и ночная - до +4 °С. 24-25 марта ожидается ясная погода. В воскресенье будет дождить.

На Закарпатье намного теплее - крокусные поляны уже можно увидеть в долинах возле озера Синевир. В регионе 24-25 марта очень солнечно, днем +7…+9 °С. Но с 26-27 марта будет облачно с прояснениями, а 28 марта пройдут дожди. Температура в выходные до 11 градусов тепла. Ночью до +5 °С.

В Ужгороде температура воздуха днем +7…+11 °С, ночью -2…+5 °С. 24-25 марта ясно, с 26-27 марта – небольшая облачность. 28 марта, в воскресенье - переменная облачность, днем ожидается мелкий дождь.