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Весна задерживается: синоптик предупредила о холоде и морозах в Украине

Новина українською → Вторник 23 марта 2021 12:23
Весна задерживается: синоптик предупредила о холоде и морозах в Украине Весна в Украине задерживается (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине в среду 24 марта будет холодной. Ночи еще будут со знаком минус, а температура воздуха днем составит максимум +6 градусов тепла.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала народный синоптик Наталка Диденко.

По словам эксперта, весна в стране движется очень медленно. В большинстве областей прогнозируется мокрый снег.

"Однако пока в большинстве областей Украины весна идет постепенно и явно медленно. Завтра максимально в течение дня предполагается + 2 + 6 градусов, а ближайшей ночью даже с морозами. Периодический снег и мокрый снег вероятный практически повсеместно в Украине, разве что завтра днем ​​в западных и северных областях осадки прекратятся и прояснится", - сообщила синоптик.

Эксперт сообщила, что северо-восточный ветер будет порывистым, до штормовых порывов.

В Киеве 24 марта прогнозируется мокрый снег и холод.

"В Киеве 24-го марта ночью и утром возможен снег и мокрый снег, днем ​​- без существенных осадков. Колючий холодный ветер будет снижать температуру комфорта, одевайтесь теплее. Температура воздуха ночью -2-4, в окрестностях до -5 градусов, днем ​​в среду + 3 + 5 градусов", - рассказала Наталка.

Диденко рассказала украинцам и о хорошей новости, что потепление начнется в конце недели.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину несется мокрый снег и штормовой ветер.

А также рассказывали о том, что синоптики дали прогноз погоды на ближайшую неделю.

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