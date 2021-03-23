У Карпатському регіоні від -9 °С до +11 °С

На Івано-Франківщині з 24 березня температура повітря буде впевнено підвищуватися, сонця буде більше. Вітер слабкий, західний, північно-західний. Але погода в передгір'ї і високо в горах істотно відрізняється. У високогір'ї Карпат збережуться нічні морози, до суботи ще досить сильні, в неділю потеплішає, але пройдуть дощі.

У Буковелі до кінця тижня мінлива хмарність. 24-26 березня вночі -9…-11 °С, вдень -4…+1 °С. У вихідні вдень +1…+3 °С, вітер змінних напрямків до 4 м/сек. У неділю очікується невеликий сніг.

В Івано-Франківську до 27 березня денна температура +4 ...+7 °С, нічна до 3 градусів нижче нуля, у вихідні вдень до +9 °С, вночі до +4 °С. Сонця буде більше, хоча і хмари не зникнуть до кінця тижня. 28 березня можливі опади.

Львівська область теж поспішає нарощувати тепло. До кінця тижня температура повітря вдень підніметься до +5…+9 °С, у неділю підтягнеться і нічна - до +4 °С. 24-25 березня очікується ясна погода. У неділю дощитиме.

На Закарпатті крокусні галявини вже можна побачити у долинах біля озера Синевир. В регіоні 24-25 березня дуже сонячно, вдень +7 ...+9 °С. Але з 26-27 березня буде хмарно з проясненнями, а 28 березня пройдуть дощі. Температура у вихідні до 11 градусів тепла. Вночі до +5 °С.

В Ужгороді температура повітря вдень +7 ...+11 °С, вночі -2...+5 °С. 24-25 березня ясно, з 26-27 березня - хмарно з проясненнями. 28 березня, в неділю - мінлива хмарність, вдень очікується невеликий дощ.