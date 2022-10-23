Карпатський гриб-рекордсмен, який росте швидке за бамбук (фото)

Мова йде про веселку, або ж "сморчок"

Веселка звичайна (Phallus impudicus L.) - вид грибів роду веселка. Народна назва грибу "панна", ще його називають "відьомське яйце", "веселкою смердючою". А в перекладі з латині буквально - "фалос безсоромний".

Мабуть, останню назву сморчку дали через схожість на чоловічий статевий орган, а також здатність швидко збільшуватися у розмірах.

Фото: Веселка смердюча (wikipedia)

Як швидко росте гриб

Веселці смердючій належить рекорд швидкості росту серед грибів. За 1 хвилину шапка піднімається на 5 мм - вона росте просто на очах і вдвічі швидше за бамбук.

У деяких країнах веселка вважається афродизіаком, присвяченим богині родючості Церері.

Фото: Молодий грибочок має білу шапку (wikipedia)

Гриб їстівний, але не завжди

Веселка їстівна лише в стадії яйця. Його після видалення слизької оболонки можна вживати сирим, у салатах або смаженим, нарізавши тонкими скибками та обкачавши в сухарях.

Всередині "яйця" під щільною, товстою, слизькою оболонкою знаходиться зеленуватий крихкий м'якуш. Запах слабкий, нагадує редьку, сиру картоплю чи сиру землю.

Фото: "Відьомське яйце" в розрізі (wikipedia)

У народній медицині гриб веселку використовують як засіб при серцево-судинних, легеневих, шлунково-кишківникових проблемах.