Карпатская грибная юшка от гуцулки: настоящий украинский рецепт

Составляющие:

Белые грибы - 300-500 свежих (или 60-70 граммов сушеных белых грибов)

Сметана - 1 л

Вода для ухи - 2-3 л

Лук - 1 шт.

Соль - по вкусу

Тимьян по желанию

Для подбивки - сметана (+ 100-150 мл), мланию другая зелень.

Пошаговое приготовление

Почистите грибы, помойте и нарежьте, залейте подсоленной водой и вымочите 2 часа. Сушеные можно замочить в воде без соли. Промойте грибы в трех водах и поставьте варить.

Воду подсолите, снимите пену при кипении. Проварите два часа, отцедите от грибов уху.

Засыпьте в кастрюлю сметану, добавьте порубленный лук. Можно добавить перца или немного чабреца. Проварите немного.

Бросьте грибы в сметану, немного потушите, вылейте грибную юшку.

Если юшка жидкая, можно подбить сметану с мукой и добавить к юшке.

Добавьте "закрышку" - зеленый лук, укроп.