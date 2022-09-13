Карпатская грибная юшка от гуцулки: настоящий украинский рецепт

Кто лучше разбирается в блюдах из белых грибов, как не карпатские грибники. Особенно такие рецепты актуальны сейчас, в грибной сезон.
Рецептом поделились на YouTube-канале НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти.
Для подбивки - сметана (+ 100-150 мл), мланию другая зелень.
Почистите грибы, помойте и нарежьте, залейте подсоленной водой и вымочите 2 часа. Сушеные можно замочить в воде без соли. Промойте грибы в трех водах и поставьте варить.
Воду подсолите, снимите пену при кипении. Проварите два часа, отцедите от грибов уху.
Засыпьте в кастрюлю сметану, добавьте порубленный лук. Можно добавить перца или немного чабреца. Проварите немного.
Бросьте грибы в сметану, немного потушите, вылейте грибную юшку.
Если юшка жидкая, можно подбить сметану с мукой и добавить к юшке.
Добавьте "закрышку" - зеленый лук, укроп.
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